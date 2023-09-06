Руководители Apple дадут показания по антимонопольному делу Google

Хотя компания Apple не является ответчиком по этому делу, ее многомиллиардное соглашение с Google, согласно которому Google является поисковой системой по умолчанию на устройствах Apple, находится в центре внимания Министерства юстиции.

Apple утверждала, что дача показаний будет «чрезмерно обременительной», однако Министерство юстиции заявило, что их показания имеют решающее значение для дела.

Эдди Кью (Eddy Cue), старший вице-президент Apple по сервисам, расскажет о сделке с Google, а Джон Джаннандреа (John Giannandrea), старший вице-президент по машинному обучению и стратегии искусственного интеллекта, расскажет о своей работе в Google и роли в поисковой деятельности Apple. Адриан Перика, вице-президент Apple по корпоративному развитию, также даст показания.

Рассмотрение дела продолжается, а его исход остается неопределенным.