Руководители криптокомпании стали жертвами криптомошенников и потеряли $250 000

По данным расследования, жертвы получили письмо от злоумышленника, который представился Стивом Уиткоффом — сопредседателем инаугурационного комитета Трампа. В письме использовался поддельный адрес с ошибкой в слове «inaugural» (вместо «i» стояла «L»).

Письмо от одной из жертв, якобы финансового директора MoonPay Моуны Аммари Сиала, подтверждало перевод средств 26 декабря 2024 года. Также в материалах дела фигурирует имя Иван — вероятно, это Иван Сото-Райт, CEO MoonPay. Эти данные совпадают с публикацией издания NOTUS, изучившего транзакции на Etherscan.

Деньги были отправлены на криптокошелёк, которым, как утверждается, владел мошенник из Нигерии. Он пытался отправить средства через множество других кошельков, чтобы их «отмыть».

MoonPay пока не прокомментировала случившееся.