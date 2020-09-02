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Руководители оказались подвержены повреждению мозга
Нарушаются участки мозга, связанные с сочувствием другим людям
Ресурс Inc.com рассказал об исследованиях, которые показывают, что руководители могут страдать от определённых повреждений мозга. Со временем им становится труднее сочувствовать другим людям.
Издание сообщает, что исследователи Калифорнийского университета в Беркли в течение 20 лет наблюдали за поведением людей, обладающих властью, руководителей. Учёные увидели, что такие люди становятся «более импульсивными, менее осведомленными о рисках и, что особенно важно, менее склонными смотреть на вещи с точки зрения других».
Другие исследователи из Университета Макмастера провели сканирование мозга руководителей и выяснили, что у них может быть ухудшена способность «отражать» других. А это способствует тому, что им становится тяжело сочувствовать другим. Отмечается, что даже временная власть способна ослабить функции зеркальных нейронов.