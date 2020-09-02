Руководители оказались подвержены повреждению мозга

Издание сообщает, что исследователи Калифорнийского университета в Беркли в течение 20 лет наблюдали за поведением людей, обладающих властью, руководителей. Учёные увидели, что такие люди становятся «более импульсивными, менее осведомленными о рисках и, что особенно важно, менее склонными смотреть на вещи с точки зрения других».

Другие исследователи из Университета Макмастера провели сканирование мозга руководителей и выяснили, что у них может быть ухудшена способность «отражать» других. А это способствует тому, что им становится тяжело сочувствовать другим. Отмечается, что даже временная власть способна ослабить функции зеркальных нейронов.