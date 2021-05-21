Наука и технологии
Вчера в 15:57
Руководство Apple попросили осудить насилие против палестинцев
Сотрудники обвиняют компанию в бездействии
Сотрудники Apple распространяют внутреннее письмо, в котором призывают Тима Кука сделать заявление в поддержку палестинцев. Письмо уже подписали почти 1000 человек.
Авторы письма — Мусульманская ассоциация Apple — просят компанию признать, что «миллионы палестинцев в настоящее время страдают от незаконной оккупации». Письмо выпустили сразу после того, как палестинская сторона сообщила, что с начала боевых действий погибли 232 палестинца, включая 65 детей.
Члены ассоциации заявили, что разочарованы, «потому что в очередной раз многие из тех, кто наделён властью и влиянием — которые смело отстаивают права человека во многих других справедливых делах — либо предпочитают хранить молчание, либо выпускают неэффективно нейтральные заявления в отношении ситуации в Палестине».
Apple не ответила на вопросы о письме редакции The Verge.