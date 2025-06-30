Руководство Nvidia продало акций на $1 миллиард

Глава компании Дженсен Хуанг тоже начал продавать часть своих акций — впервые с сентября прошлого года. Всё происходит в рамках заранее утверждённого плана, чтобы избежать подозрений в нечестной торговле. Хуанг может продать до 6 миллионов акций к концу года, что может принести ему около $900 миллионов. При этом он всё ещё остаётся основным акционером компании.

Другие топ-менеджеры и члены совета директоров тоже воспользовались ростом акций. Например, один из первых инвесторов Nvidia, Марк Стивенс, уже продал акций на $288 миллионов. Исполнительный вице-президент Джей Пури выручил около $25 миллионов, а другие директора — от $48 до $143 миллионов.