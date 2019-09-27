Руководство Tinder обвинили в создании ложных аккаунтов для выманивания денег у пользователей

Кроме Tinder Match Group принадлежит одноимённый сайт и ещё 40 мобильных приложений для знакомств. Регулятор обвинил компанию в создании фейковых аккаунтов, которые побуждают пользователей приобрести платную подписку на сайте Match.com, ложных обещаниях и намеренном усложнении процедуры отмены платной подписки.

Торговая комиссия заявляет, что в период с 2013 по середину 2018 года как минимум 25–30% аккаунтов на Match.com были фейковыми или мошенническими. Работало это так: пользователь с бесплатным доступом к Match.com получал уведомление, что кто-то заинтересован в общении с ним. Но прочитать текст сообщения он не мог, пока не приобретал платную подписку.

Match Group назвала претензии комиссии «возмутительными» и сказала, что удаляет 96% фейковых аккаунтов в течение суток с момента их регистрации.