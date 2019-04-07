Рунету 25 лет

Hello, WWWorld! — заголовок первого сайта в доменной зоне .ru. Его архивную версию до сих пор можно найти по этой ссылке. За первые несколько лет существования Рунета в нем появилось не более 50 сайтов. Сейчас количество доменных имен в зоне .ru давно перевалило за несколько миллионов. Аудитория Рунета в конце прошлого года была равна 90 миллионам человек. Русский язык занимает второе место по популярности в интернете.

Интересно, что самым знаковым для Рунета годом считается 1995: именно тогда в сети появился сайт первой студии веб-дизайна Артемия Лебедева, первая онлайн-версия СМИ «Учительская газета» и легендарный ресурс Анекдот.ru.