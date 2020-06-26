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Русские хакеры атаковали крупные американские компании

Известная группировка Evil Corp
СМИ сообщили, что русские хакеры атаковали крупные американские компании. Для этого они использовали новую вредоносную программу WastedLocker.

Об этом сообщила американская Symantec, которая специализируется на компьютерной безопасности. Речь идёт о хакерской группе Evil Corp, принадлежащей россиянину.

В Symantec считают, что главной целью злоумышленников было нанесение максимального ущерба информационно-технической инфраструктуре предприятий США. Программа способна шифровать большинство компьютеров и серверов для дальнейшего требования многомиллионного выкупа.

Сообщается, что хакеры напали как минимум на 31 американскую организацию. Но жертв может быть и больше. Evil Corp воспользовались массовым переводом сотрудников на удалённую работу, чтобы провернуть атаку. Дело в том, что вредонос не заражал каждый компьютер, с которого заходили на скомпрометированный сайт, а искал признаки того, что машина входит в корпоративную сеть.

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