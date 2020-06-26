Русские хакеры атаковали крупные американские компании

Об этом сообщила американская Symantec, которая специализируется на компьютерной безопасности. Речь идёт о хакерской группе Evil Corp, принадлежащей россиянину.

В Symantec считают, что главной целью злоумышленников было нанесение максимального ущерба информационно-технической инфраструктуре предприятий США. Программа способна шифровать большинство компьютеров и серверов для дальнейшего требования многомиллионного выкупа.

Сообщается, что хакеры напали как минимум на 31 американскую организацию. Но жертв может быть и больше. Evil Corp воспользовались массовым переводом сотрудников на удалённую работу, чтобы провернуть атаку. Дело в том, что вредонос не заражал каждый компьютер, с которого заходили на скомпрометированный сайт, а искал признаки того, что машина входит в корпоративную сеть.