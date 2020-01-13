Русские хакеры начали атаковать Африку

Об этом специалисты по кибербезопасности сообщили РБК. По их словам, решения «Лаборатории Касперского» ежедневно, с начала 2020 года, блокируют сотни, а иногда тысячи атак на инфраструктуру банков в Африке. Сообщается, что ранее хакеры концентрировались на организациях Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, но в последнее время география атак расширилась.

При этом русскоязычные хакеры почти перестали нападать на российские банки, утверждали ранее специалисты из Group-IB. Родная страна для таких группировок, как правило, выступает в качестве тестового полигона.

Члены группы Silence в основном крадут деньги. Однако во время атак они получают доступ и к конфиденциальным данным, которые можно использовать в дальнейшем.