«Русские» хакеры оказались ответственны за 74% денежных вымогательств в мире

Наука и технологии
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«Русские» хакеры оказались ответственны за 74% денежных вымогательств в миреПочти всё получают в криптовалюте
Компания Chainalysis опубликовала исследование, в котором рассказала, что почти три четверти (74%) всех денег, украденных в результате атак программ-вымогателей в 2021 году, достались хакерам, связанным с Россией.
Всего такие хакерские группы за год получили более $400 млн в криптовалюте. Отмечается также, что более 9,9% денег от программ-вымогателей получила группировка Evil Corp.
Аналитики считали хакеров «русскими», если те общались на русскоязычных хакерских форумах или писали коды так, чтобы не страдали компьютеры, находящиеся в России или в странах СНГ.
Ещё один интересный вывод из исследования: от трети до половины средств, ежемесячно поступающих на счета криптовалютных компаний в Москва-Сити, имеют незаконное происхождение.