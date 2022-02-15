«Русские» хакеры оказались ответственны за 74% денежных вымогательств в мире

Всего такие хакерские группы за год получили более $400 млн в криптовалюте. Отмечается также, что более 9,9% денег от программ-вымогателей получила группировка Evil Corp.

Аналитики считали хакеров «русскими», если те общались на русскоязычных хакерских форумах или писали коды так, чтобы не страдали компьютеры, находящиеся в России или в странах СНГ.

Ещё один интересный вывод из исследования: от трети до половины средств, ежемесячно поступающих на счета криптовалютных компаний в Москва-Сити, имеют незаконное происхождение.