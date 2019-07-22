Русские пряники завоевали сердца китайцев через интернет-магазины

По словам представителя Alibaba Group, за последний месяц только один магазин продал 50 тысяч упаковок пряников. На Alibaba.com, например, можно найти тульский пряник «Постный» за 44 рубля. Помимо пряников высокий спрос был отмечен на российские пищевые добавки, косметику, изделия ручной работы, растительное масло, печенье и шоколад.

Представитель Alibaba Group отметил, что Россия сильна в мясо-молочном и рыбном производстве. Российские продукты он назвал полезными и безопасными.

Напомним, в апреле AliExpress открыли для российских продавцов. До этого на площадке могли торговать только китайцы.