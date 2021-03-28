Русских хакеров обвинили в атаке на австралийский телеканал

Телеканал написал в Twitter, что кибератака на его системы нарушила прямую трансляцию, но скоро он сможет вернуться к нормальному вещанию. Из-за атаки в эфир не смогла выйти утренняя передача Weekend Today. Каналу пришлось вместо неё показывать ранее записанные программы.

Эксперты отметили, что, если судить по уровню сложности, атака, скорее всего, была проведена из России. Специалисты предположили, что целью хакеров было — помешать трансляции в понедельник программы Under Investigation, посвящённой России. Пока подтверждений этим заявлениям нет.