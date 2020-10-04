Наука и технологии
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Русских хакеров обвинили во взломе федерального агентства США
Хакеров, которые якобы связаны с ГРУ
На прошлой неделе Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США заявило, что хакеры проникли в системы федерального агентства. Чуть позже специалисты обнаружили свидетельства тому, что за атакой стоят русские хакеры группировки Fancy Bear. Эту группу связывают с Главным разведывательным управлением (ГРУ) России.
Fancy Bear также известны по названию APT28. Группировку ранее обвиняли во вмешательстве в выборы президента США 2016 года.
Специалисты, изучавшие взлом, обратили внимание на уведомления, направленные ФБР потенциальным жертвам хакеров ещё в мае. В них говорилось, что АРТ28 выбрала для атаки американские сети, принадлежащие государственным ведомствам. В уведомлении также перечислили несколько IP-адресов хакеров. Оказалось, что один IP-адрес венгерского сервера совпадает с IP-адресом, замеченным в недавнем взломе.
Специалисты пришли к выводу, что это очень похоже на кампанию АРТ28.