Русских хакеров обвинили во взломе федерального агентства США

Fancy Bear также известны по названию APT28. Группировку ранее обвиняли во вмешательстве в выборы президента США 2016 года.

Специалисты, изучавшие взлом, обратили внимание на уведомления, направленные ФБР потенциальным жертвам хакеров ещё в мае. В них говорилось, что АРТ28 выбрала для атаки американские сети, принадлежащие государственным ведомствам. В уведомлении также перечислили несколько IP-адресов хакеров. Оказалось, что один IP-адрес венгерского сервера совпадает с IP-адресом, замеченным в недавнем взломе.

Специалисты пришли к выводу, что это очень похоже на кампанию АРТ28.