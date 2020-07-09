«Русским Витязям» передали новейшие истребители

Четыре самолёта для группы выпустили на авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, пишет «Российская газета». Истребители выполнены в самой современной на сегодня модификации. В Воздушно-космических силах (ВКС) Су-35С выполняют боевые задачи. В пилотажной группе же продемонстрируют достижения российской конструкторской мысли.

Все самолёты окрашены в цвета российского флага и имеют серийную комплектацию. «Русские Витязи» получают истребители в рамках пятилетнего контракта между Минобороны России и компанией «Сухой». Эта группа также использует Су-27, Су-30СМ и МиГ-29. «Русские Витязи» являются обладателями ряда мировых рекордов. Например, группа совместно со «Стрижами» в составе девяти самолётов в строю «ромб» способна выполнять полный комплекс фигур высшего пилотажа.