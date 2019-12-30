Rutube устроил для пользователей обязательные экзамены на знание рекламы перед роликом

Пользователь приложил к сообщению скриншоты. Судя по ним, сервис предлагает пройти опрос, который состоит из вопросов по содержимому рекламного ролика. Например, у пользователя уточняют, о каком телеканале был проморолик или как называется рекламируемый сериал.

Если пользователь ответит на вопрос неправильно, то сервис предложит пересмотреть рекламу и повторить попытку. Доступ к видео при этом получен не будет.

Стоит отметить, что о данной опции представители Rutube рассказывали СМИ ещё летом, когда анонсировали онлайн-кинотеатр Rutube List. Его авторы решили отказаться от традиционной рекламной или подписной модели. Вместо этого была предложена модель с опросом. Генеральный директор Tvzavr Development тогда отметил, что внедрение опросов приносит различным интернет-площадкам примерно 50-150 рублей за каждую заполненную анкету.