Ружье «Аргус-Антидрон» улучшили для борьбы с украинскими FPV-дронами

Опубликовано 13 марта 2024, 13:00
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Ружье «Аргус-Антидрон» улучшили для борьбы с украинскими FPV-дронамиЧто они могут
РИА Новости сообщает, что антидроновое ружьё «Аргус-Антидрон» было модернизировано для подавления украинских FPV-дронов. Модернизированное изделие уже прошло испытания и применяется в зоне СВО.
Директор по развитию предприятия-разработчика ружья, научно-производственного объединения «Кайсант» Алена Баландина заявила, что количество каналов обнаружения дронов в «Аргусе» было увеличено с трех до шести, что позволяет ему глушить FPV-дроны, которые стали наиболее распространенными на фронте.
FPV-дроны представляют собой большую опасность для военнослужащих, так как они могут использоваться для разведки, отвлечения внимания ракетных комплексов, а также для атаки с воздуха.
Модернизированный «Аргус» получил положительные отзывы от бойцов. НПО «Кайсант» выпускает сотни таких «дронобоек» в месяц и наращивает производство.