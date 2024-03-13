Ружье «Аргус-Антидрон» улучшили для борьбы с украинскими FPV-дронами

Директор по развитию предприятия-разработчика ружья, научно-производственного объединения «Кайсант» Алена Баландина заявила, что количество каналов обнаружения дронов в «Аргусе» было увеличено с трех до шести, что позволяет ему глушить FPV-дроны, которые стали наиболее распространенными на фронте.

FPV-дроны представляют собой большую опасность для военнослужащих, так как они могут использоваться для разведки, отвлечения внимания ракетных комплексов, а также для атаки с воздуха.

Модернизированный «Аргус» получил положительные отзывы от бойцов. НПО «Кайсант» выпускает сотни таких «дронобоек» в месяц и наращивает производство.