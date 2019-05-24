Рядом с Землёй пролетит небесное тело с собственной луной

1999 KW4 обнаружили чуть больше 20 лет назад — 29 мая 1998 года. В этом году, 26 мая в 02:05 по московскому времени тело сблизится с нашей планетой на расстояние 5,18 миллиона километров. Это в 13,5 раз дальше, чем находится Луна. Обычно подобные тела проходят на гораздо более дальних расстояниях.

Угрозы, впрочем, астероид, для нас не представляет, хотя и отнесён к категории потенциально опасных. Зато представляет научный интерес, ведь небесное тело будет сопровождать собственный естественный спутник. Луна астероида вращается вокруг него, а вместе тела образуют двойную систему.

В следующий раз астероид пройдёт настолько рядом с Землёй только в 2036 году. В воскресенье ночью его можно будет наблюдать в любительский телескоп.