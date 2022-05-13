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Рядом со Стоунхенджем нашли странные рукотворные ямы

В этом историческом комплексе ещё больше интересного, чем мы думали

Учёные продолжают активно изучать Стоунхендж, каменное мегалитическое сооружение в Англии. Они открывают новые аспекты знаменитого места. На этот раз рядом с комплексом обнаружили скрытую сеть больших ям.