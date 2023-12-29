«Рыбак рыбака»: учёные научились определять характер человека по поведению в Dota 2

Московские учёные изучили поведение игроков в популярной компьютерной игре Dota 2 и выявили, какие личностные черты связаны с их поведением в виртуальной реальности. Они выделили две группы игроков: те, кто зависит от чужого мнения, и те, кто независим. Исследование охватило 103 российских игрока в возрасте от 14 до 25 лет.

В результате анализа учёные выяснили, что опытные игроки обычно менее общительны в реальной жизни, но более активны политически и готовы помогать другим. С другой стороны, менее опытные игроки более независимы и сосредоточены на себе. Также выявлено, что игроки, совершающие больше игровых «убийств», сосредотачиваются больше на виртуальной аудитории, чем на реальных людях.

Эти данные могут быть использованы для выявления подростков с потенциальными рисками, включая тех, кто склонен к агрессивному и суицидальному поведению. Учёные также планируют разработать модель анализа видеоигровых взаимодействий для создания «психологических портретов» геймеров, что может быть полезно, например, при отборе талантливых киберспортсменов и выявлении молодёжи с рисками.