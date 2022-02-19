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Рыбалка прежней не будет: рыбы оказались способны к самосознанию

Что удалось доказать через зеркальный тест
Международная группа исследователей под руководством Масанори Кохда из Высшей школы естественных наук Университета города Осака представила доказательства того, что рыбы обладают самосознанием.
Рыбалка прежней не будет: рыбы оказались способны к самосознанию

Зеркальный тест рассматривается как доказательство самосознания, в этом тесте животные должны отреагировать на метку на себе, которую они увидят в зеркале и которая была оставлена учеными. Помимо шимпанзе, доказательства того, что другие животные прошли зеркальный, были подвергнуты критике и, следовательно, неубедительны.

Профессор Кохда говорит: “Ранее, используя коричневую метку на голове L. dimidiatus, мы показали, что три из четырех рыб несколько раз почесывают место с меткой после плавания перед зеркалом, что соответствует аналогичным исследованиям, проведенным на других животных, таких как слоны, дельфины и сороки".

Однако одним из критических замечаний, выдвинутых против этого результата, был размер выборки и необходимость повторных исследований, показывающих положительные результаты. Объединившись с исследователями из Института поведения животных Макса Планка в Германии и Университета Невшателя в Швейцарии, авторы исследования увеличили размер выборки до 18 рыб, получив 94% положительный результат: 17 из них продемонстрировали то же поведение, что и в предыдущем исследовании.

Отмечается, что цвет метки был выбран не случайно, потому что паразиты, которыми питаются эти рыбы именно такого окраса.

Источник: Phys.org
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