Рыбалка прежней не будет: рыбы оказались способны к самосознанию

Зеркальный тест рассматривается как доказательство самосознания, в этом тесте животные должны отреагировать на метку на себе, которую они увидят в зеркале и которая была оставлена учеными. Помимо шимпанзе, доказательства того, что другие животные прошли зеркальный, были подвергнуты критике и, следовательно, неубедительны.

Профессор Кохда говорит: “Ранее, используя коричневую метку на голове L. dimidiatus, мы показали, что три из четырех рыб несколько раз почесывают место с меткой после плавания перед зеркалом, что соответствует аналогичным исследованиям, проведенным на других животных, таких как слоны, дельфины и сороки".

Однако одним из критических замечаний, выдвинутых против этого результата, был размер выборки и необходимость повторных исследований, показывающих положительные результаты. Объединившись с исследователями из Института поведения животных Макса Планка в Германии и Университета Невшателя в Швейцарии, авторы исследования увеличили размер выборки до 18 рыб, получив 94% положительный результат: 17 из них продемонстрировали то же поведение, что и в предыдущем исследовании.

Отмечается, что цвет метки был выбран не случайно, потому что паразиты, которыми питаются эти рыбы именно такого окраса.