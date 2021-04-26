Рыбий жир оказался способен продлить жизнь

Рыбий жир включает в себя помимо других компонентов и полиненасыщенные жирные кислоты группы омега-3. Именно её уровень изучали учёные на данных 42466 человек. Все эти люди не имели серьёзных хронических заболеваний и не принимали дополнительно омега-3 комплексы.

За время исследования, а оно длилось 16 лет, умело 37% людей. Учёные увидели, что если в крови был высок уровень омега-3 кислот, то риск смерти был на 15-18% ниже.

Впрочем, не обязательно есть много рыбы. Можно принимать и препараты с омега-3 кислотами.