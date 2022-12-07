Рыбу руками хватать будете: как глобальное потепление влияет на озера

Новые исследования показывают, что глобальное потепление приводит к тому, что в конце лета вода расслаивается, что приводит к кислородному голоданию в воде, вызывая состояния, называемые гипоксией (низкое содержание кислорода) и аноксией (отсутствие кислорода), и негативные последствия для рыб и других видов.

"Озера с потерями растворенного кислорода значительно превосходят озера с приростом", - говорит ведущий автор исследования Стивен Джейн. “В крупных масштабах аэробные организмы теряют доступную среду обитания по мере дальнейшего потепления озер. Это особенно характерно для организмов, которые выживают в теплые периоды в хорошо насыщенных кислородом прохладных водах в глубине озер".

Джейн и его коллеги изучили данные за 25 лет по более чем 400 озерам - в основном из Соединенных Штатов - чтобы определить потери растворенного кислорода.

В озерах с умеренным климатом исследователи обнаружили, что количество воды с низким содержанием кислорода увеличивается в среднем на 0,9-1,7% за десятилетие, и выяснили, что объем озерной воды с недостатком кислорода увеличился более чем на 50% по сравнению с тем, что было три десятилетия назад.