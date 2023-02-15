Рыбы оказались способны узнавать себя на фотографии

Самоосознание является признаком того, что животное способно к более высоким психическим процессам, то есть оно отделяет себя от окружающего мира. Чаще всего его проверяют с помощью зеркал, где животное должно увидеть не другое животное, а себя. Этой способностью, помимо людей, обладают некоторые собаки, обезьяны, дельфины, слоны и даже птицы.

Ученые в новом исследовании хотели проверить, могут ли рыбы узнавать себя на фотографии. Они представили каждой особи четыре фотографии: ее самой, незнакомой рыбы, и незнакомой рыбы, но с прифотошопленным “лицом” исследуемой особи.

Исследуемые Labroides dimidiatus - свирепые территориальные животные, и они нападают на любых нарушителей своей территории. В данном случае они атаковали фотографии незнакомых рыб, но не свои фотографии. Они также не атаковали фотографии своего “лица” на другой рыбе, но атаковали фотографии чужого “лица” на своем теле, что указывает на то, что рыбы лучше распознают черты лица, чем тела.