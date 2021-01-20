Рыбы-роботы научились плавать косяком
Длина корпуса роборыбок составляет около 10 сантиметров. Они довольно манёвренны под водой. Кроме того, разработчики могут не управлять косяком «рыб». Все мини-роботы в косяке принимают самостоятельные решения на основе визуальной информации. Картинку они получают через встроенные камеры. Также в корпуса роботов встроены светодиодные маркеры — это помогает «рыбкам» идентифицировать друг друга. Изображение с камер обрабатывается на бортовом компьютере Raspberry Pi Zero W.
Также у роборыб есть гибкие пластиковые плавники. Спинной плавник, например, помогает удерживать робота на заданной глубине. Устройства могут работать на одном заряде аккумулятора в течение двух часов.
Учёные считают, что в будущем косяки роборыб помогут в изучении океанов и коралловых рифов и даже мониторинге окружающей среды.