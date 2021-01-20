Рыбы-роботы научились плавать косяком

Также у роборыб есть гибкие пластиковые плавники. Спинной плавник, например, помогает удерживать робота на заданной глубине. Устройства могут работать на одном заряде аккумулятора в течение двух часов.

Учёные считают, что в будущем косяки роборыб помогут в изучении океанов и коралловых рифов и даже мониторинге окружающей среды.