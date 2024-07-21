Рыбы стали чаще размножаться в ответ на хищников: как это помогает

Опубликовано 21 июля 2024, 06:45
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Рыбы стали чаще размножаться в ответ на хищников: как это помогаетПоказало исследование
Ученые из Техасского университета в Арлингтоне выяснили, как рыбы адаптируют свои репродуктивные стратегии в ответ на давление хищников. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the Royal Society B, профессор Мэтью Уолш и лаборант Кристофер Роден изучили эволюционную пластичность рыб killifish - небольшого, хорошо адаптирующегося вида.
Команда исследовала популяции killifish в среде с различной плотностью хищников, уделяя особое внимание их поведению при откладывании яиц. Исследование показало, что killifish могут быстро эволюционировать в своих репродуктивных методах, чтобы повысить выживаемость. В частности, в зависимости от присутствия хищников рыбы меняли способы откладки яиц. Так, ученые наблюдали значительные различия в скорости вылупления яиц и росте потомства между killifish, живущими в богатой хищниками и свободной от хищников среде.