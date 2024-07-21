Рыбы стали чаще размножаться в ответ на хищников: как это помогает

Команда исследовала популяции killifish в среде с различной плотностью хищников, уделяя особое внимание их поведению при откладывании яиц. Исследование показало, что killifish могут быстро эволюционировать в своих репродуктивных методах, чтобы повысить выживаемость. В частности, в зависимости от присутствия хищников рыбы меняли способы откладки яиц. Так, ученые наблюдали значительные различия в скорости вылупления яиц и росте потомства между killifish, живущими в богатой хищниками и свободной от хищников среде.