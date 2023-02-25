Рыбы тоже бывают "антисоциальными": это разрушает коралловые рифы

Рыбы тоже бывают "антисоциальными": это разрушает коралловые рифыГлобальное потепление не делает ситуацию лучше
Было обнаружено, что рыбы damselfish нарушают работу других, которые выполняют роль своеобразных "очистительных служб" коралловых рифов. При этом изменение климата будет только ухудшать ситуацию.
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Губан-чистильщик предпочитает есть паразитов, мертвые ткани, чешую и слизь с тел других рыб, выступая таким образом “очистительной службой” - известный пример взаимовыгодных отношений между видами.
Однако новое исследование показало, что когда губан-чистильщик по неосторожности устраивают свою “клинику” на территории агрессивных рыб damselfish, они отпугивают "разборчивых клиентов" губанов. Ситуация, когда взаимовыгодные отношения в природе нарушаются третьей стороной изучены плохо.
Клиенты у губанов разнообразны. Если клиенты заинтересованы в очистке, то принимают неподвижную позу. Во время чистки - которая может длиться от нескольких секунд до нескольких минут - губаны вступают в физический контакт с клиентом, удаляя паразитов и другие мертвые ткани тела. Пятеро исследователей в течение шести недель провели более 34 часов, наблюдая за работой “очистительных станций” на рифе. Они обнаружили, что рыбы-клиенты реже подплывали к “станциям очистки”, которые чаще патрулировались рыбами damselfish, они отпугивали "нарушителей". "Дамфинги защищают свои водорослевые территории, и эти антисоциальные рыбы проводят много времени, патрулируя свои территории, отпугивая нарушителей укусами, нападениями, преследованием или угрожающими демонстрациями", пишут исследователи.
Из-за глобального потепления водоросли сильнее процветают, поэтому рыбы damselfish будут занимать все большие территории и становится более агрессивными, что приведет к уменьшению количества видов, получающих очистку от губанов. В конечном итоге это может привести к разрушению нежных экосистем, поддерживаемых рифами.