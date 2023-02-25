Рыбы тоже бывают "антисоциальными": это разрушает коралловые рифы

Губан-чистильщик предпочитает есть паразитов, мертвые ткани, чешую и слизь с тел других рыб, выступая таким образом “очистительной службой” - известный пример взаимовыгодных отношений между видами.

Однако новое исследование показало, что когда губан-чистильщик по неосторожности устраивают свою “клинику” на территории агрессивных рыб damselfish, они отпугивают "разборчивых клиентов" губанов. Ситуация, когда взаимовыгодные отношения в природе нарушаются третьей стороной изучены плохо.

Клиенты у губанов разнообразны. Если клиенты заинтересованы в очистке, то принимают неподвижную позу. Во время чистки - которая может длиться от нескольких секунд до нескольких минут - губаны вступают в физический контакт с клиентом, удаляя паразитов и другие мертвые ткани тела. Пятеро исследователей в течение шести недель провели более 34 часов, наблюдая за работой “очистительных станций” на рифе. Они обнаружили, что рыбы-клиенты реже подплывали к “станциям очистки”, которые чаще патрулировались рыбами damselfish, они отпугивали "нарушителей". "Дамфинги защищают свои водорослевые территории, и эти антисоциальные рыбы проводят много времени, патрулируя свои территории, отпугивая нарушителей укусами, нападениями, преследованием или угрожающими демонстрациями", пишут исследователи.

Из-за глобального потепления водоросли сильнее процветают, поэтому рыбы damselfish будут занимать все большие территории и становится более агрессивными, что приведет к уменьшению количества видов, получающих очистку от губанов. В конечном итоге это может привести к разрушению нежных экосистем, поддерживаемых рифами.