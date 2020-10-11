Рыбья чешуя может помочь ускорить самолёты

Как пишет «Популярная механика», исследователи изучили топологию поверхности чешуи европейского морского окуня и карпа. Специалисты провели компьютерное моделирование для геометрической реконструкции. Как оказалось, при взаимодействии с перекрывающимися областями на поверхности рыбьей чешуи жидкость движется зигзагообразно. Это создаёт так называемый «полосатый поток», который нейтрализует неустойчивые колебания, приводящие к турбулентности. В итоге сопротивление трения чешуи уменьшается более чем на 25%.

Учёные считают, что, если этот эффект воспроизвести на летательных аппаратах, то они станут быстрее и будут потреблять меньше топлива.