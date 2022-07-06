Рычаг давления: США настаивают на запрете продажи оборудования для производства чипов Китаю

Предлагаемое Вашингтоном ограничение расширит существующий мораторий на продажу Китаю самых передовых систем в попытке помешать планам Китая стать мировым лидером в производстве чипов. Если Нидерланды согласятся, это значительно расширит диапазон и класс оборудования для производства микросхем, которое сейчас запрещено поставлять в Китай, что может нанести серьезный удар по китайским производителям микросхем.

Правительство Нидерландов пока не согласилось на какие-либо дополнительные ограничения на экспорт продукции ASML китайским производителям микросхем, сказали источники.

Министерство торговли США и Министерство иностранных дел Нидерландов отказались от комментариев для Bloomberg.