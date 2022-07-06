Рычаг давления: США настаивают на запрете продажи оборудования для производства чипов Китаю

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Рычаг давления: США настаивают на запрете продажи оборудования для производства чипов КитаюСогласно новым слухам
США настаивают на том, чтобы Нидерланды запретили компании ASML Holding NV продавать Китаю технологии, необходимые для значительной модификации производства чипов, по словам людей, знакомых с вопросом.
Предлагаемое Вашингтоном ограничение расширит существующий мораторий на продажу Китаю самых передовых систем в попытке помешать планам Китая стать мировым лидером в производстве чипов. Если Нидерланды согласятся, это значительно расширит диапазон и класс оборудования для производства микросхем, которое сейчас запрещено поставлять в Китай, что может нанести серьезный удар по китайским производителям микросхем.
Правительство Нидерландов пока не согласилось на какие-либо дополнительные ограничения на экспорт продукции ASML китайским производителям микросхем, сказали источники.
Министерство торговли США и Министерство иностранных дел Нидерландов отказались от комментариев для Bloomberg.