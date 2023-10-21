Рычаг S1 Boost для отверток утроит ваши усилия

Рычаг S1 Boost для отверток утроит ваши усилияПока его можно купить за 30 долларов
S1 Boost компании Symtik, представленный в настоящее время на Kickstarter, представляет собой изобретение для традиционной отвертки со сменными битами. Решая проблему недостаточного рычага, этот инструмент повышает удобство и универсальность выполнения различных задач.
S1 имеет прочный корпус из нержавеющей стали и предлагает 18 различных магнитных насадок, изготовленных из легированной стали S2.
Эти биты хранятся в шести слотах, расположенных по бокам отвертки, что позволяет легко выбрать нужную биту. Если требуется большее усилие, стальной рычаг для увеличения мощности можно выдвинуть из задней части и откинуть в сторону. Он располагается под углом 90 градусов по отношению к остальной части отвертки и позволяет увеличить силу вращения в три раза.
Кроме того, торцевая головка S1 вмещает одну биту и может удерживать до трех других на магнитах в кольце вокруг гнезда, обеспечивая легкий доступ и снижая риск потери бит при выполнении работ.
Компактный S1 Boost имеет размеры 111,5 мм в длину и 26,5 мм в ширину и весит около 168 г. На Kickstarter его можно приобрести за 27 долларов, а планируемая розничная цена после выпуска составит 49 долларов.