Рычаг S1 Boost для отверток утроит ваши усилия

Кроме того, торцевая головка S1 вмещает одну биту и может удерживать до трех других на магнитах в кольце вокруг гнезда, обеспечивая легкий доступ и снижая риск потери бит при выполнении работ.

Компактный S1 Boost имеет размеры 111,5 мм в длину и 26,5 мм в ширину и весит около 168 г. На Kickstarter его можно приобрести за 27 долларов, а планируемая розничная цена после выпуска составит 49 долларов.