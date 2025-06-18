Рынку цифровых финансов в РФ спрогнозировали превышение 1 трлн рублей к концу года

Чебесков подчеркнул, что важно не мешать чрезмерным регулированием и создавать комфортные условия для развития рынка. По его словам, основные правила уже приняты, и сейчас важно позволить рынку расти гибко и спокойно.

Он отметил, что технологии блокчейн и ЦФА дают много преимуществ: быстрые и безопасные переводы, простоту использования и сокращение затрат. Эти технологии уже начинают менять подход к финансам и бизнесу в целом.

Выступление замминистра состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 18 по 21 июня.