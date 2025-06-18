Рынку цифровых финансов в РФ спрогнозировали превышение 1 трлн рублей к концу года

Опубликовано 18 июня 2025, 20:301 мин.
Рынку цифровых финансов в РФ спрогнозировали превышение 1 трлн рублей к концу годаПродолжает рост
Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в России продолжает активно расти, пишет ТАСС. По словам замминистра финансов Ивана Чебескова, его объём уже достиг 800 млрд рублей, а к концу 2025 года может превысить 1 трлн рублей. В будущем, к 2030 году, этот показатель может вырасти до 10 трлн рублей.
Чебесков подчеркнул, что важно не мешать чрезмерным регулированием и создавать комфортные условия для развития рынка. По его словам, основные правила уже приняты, и сейчас важно позволить рынку расти гибко и спокойно.
Он отметил, что технологии блокчейн и ЦФА дают много преимуществ: быстрые и безопасные переводы, простоту использования и сокращение затрат. Эти технологии уже начинают менять подход к финансам и бизнесу в целом.
Выступление замминистра состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 18 по 21 июня.