Рынку ИИ дали прогноз: почти триллион долларов к 2027 году

Такой резкий рост будет обусловлен расширением крупных систем ИИ и центров обработки данных, компании и правительства по всему миру все активнее внедряют эти технологии. Однако такой быстрый рост может привести к проблемам с цепочками поставок, особенно в полупроводниковой промышленности, предупреждает Bain.

Спрос на компоненты ИИ, такие как интегральные схемы и микросхемы, к 2026 году может вырасти на 30 % и более, что приведет к их нехватке. Кроме того, может резко возрасти стоимость центров обработки данных: стоимость некоторых новых центров может достигнуть 25 миллиардов долларов, поскольку их мощность превысит гигаватт.