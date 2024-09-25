Рынку ИИ дали прогноз: почти триллион долларов к 2027 году

Опубликовано 25 сентября 2024, 14:511 мин.
Рынку ИИ дали прогноз: почти триллион долларов к 2027 годуЖдать осталось недолго
Согласно последнему отчету Bain & Co. о глобальных технологиях, мировой рынок искусственного интеллекта будет стремительно расти и к 2027 году приблизится к 1 триллиону долларов. Благодаря тому, что продукты, услуги и оборудование, связанные с искусственным интеллектом, будут расти на 40-55 % в год, прогнозируется, что рынок вырастет со 185 миллиардов долларов в 2022 году до 780-990 миллиардов долларов к 2027 году.
Такой резкий рост будет обусловлен расширением крупных систем ИИ и центров обработки данных, компании и правительства по всему миру все активнее внедряют эти технологии. Однако такой быстрый рост может привести к проблемам с цепочками поставок, особенно в полупроводниковой промышленности, предупреждает Bain.
Спрос на компоненты ИИ, такие как интегральные схемы и микросхемы, к 2026 году может вырасти на 30 % и более, что приведет к их нехватке. Кроме того, может резко возрасти стоимость центров обработки данных: стоимость некоторых новых центров может достигнуть 25 миллиардов долларов, поскольку их мощность превысит гигаватт.