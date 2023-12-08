Рыночная стоимость SpaceX составила $175 млрд. Компанbя собирается продать акции

Общая стоимость акций — $500-750 млн, а рыночная капитализация SpaceX составила $175 млрд. При этом окончательная стоимость зависит от интереса со стороны и продавцов, и покупателей.

Об этом Bloomberg рассказал источник, оставшийся инкогнито, так как эта информация является конфиденциальной.

И если стоимость компании останется на заявленном уровне, SpaceX встанет в один ряд с самыми дорогими компаниями: T-Mobile USA ($179 млрд), Nike ($177 млрд) и China Mobile ($176 млрд), пишет издание.