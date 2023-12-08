Наука и технологии
15:45, 08 декабря 2023
1 мин.

Рыночная стоимость SpaceX составила $175 млрд. Компанbя собирается продать акции

И может стать одной из самых дорогих на рынке

По инсайдерской информации, предоставленной Bloomberg, SpaceX вышла на тендерное предложение по продаже своих акций. Стоимость бумаг составит $95 за штуку.

Рыночная стоимость SpaceX составила $175 млрд. Компанbя собирается продать акции

© Steve Jurvetson / Wikimedia Commons

Общая стоимость акций — $500-750 млн, а рыночная капитализация SpaceX составила $175 млрд. При этом окончательная стоимость зависит от интереса со стороны и продавцов, и покупателей.

Об этом Bloomberg рассказал источник, оставшийся инкогнито, так как эта информация является конфиденциальной.

И если стоимость компании останется на заявленном уровне, SpaceX встанет в один ряд с самыми дорогими компаниями: T-Mobile USA ($179 млрд), Nike ($177 млрд) и China Mobile ($176 млрд), пишет издание.

Новости партнеров
Новости партнеров