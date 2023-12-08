Рыночная стоимость SpaceX составила $175 млрд. Компанbя собирается продать акции

15:45, 08 декабря 2023
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Рыночная стоимость SpaceX составила $175 млрд. Компанbя собирается продать акцииИ может стать одной из самых дорогих на рынке
По инсайдерской информации, предоставленной Bloomberg, SpaceX вышла на тендерное предложение по продаже своих акций. Стоимость бумаг составит $95 за штуку.
© Steve Jurvetson / Wikimedia Commons
Общая стоимость акций — $500-750 млн, а рыночная капитализация SpaceX составила $175 млрд. При этом окончательная стоимость зависит от интереса со стороны и продавцов, и покупателей.
Об этом Bloomberg рассказал источник, оставшийся инкогнито, так как эта информация является конфиденциальной.
И если стоимость компании останется на заявленном уровне, SpaceX встанет в один ряд с самыми дорогими компаниями: T-Mobile USA ($179 млрд), Nike ($177 млрд) и China Mobile ($176 млрд), пишет издание.
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