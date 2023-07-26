Рынок ПК страдает, а у Xbox дела получше: отчет Microsoft

Весь финансовый год оказался не слишком удачным для доходов от продаж Windows и устройств по сравнению с предыдущим годом. Доход от продаж комплектующих для Windows - сумма, которую производители ПК платят за установку Windows на свои устройства, - неуклонно снижается уже четыре квартала подряд.

Доходы Microsoft от продажи устройств, включая HoloLens, аксессуары для ПК и устройства Surface, упали в IV квартале на 20%, и компания ожидает еще более худших показателей в следующем квартале.

Хоть выручка от продаж самих Xbox снизилась на 13%, что объясняется проблемами с поставками и снижением спроса на консоли Xbox Series S / X, доходы от продажи контента и услуг Xbox, включающие Xbox Game Pass, выросли на 5%.