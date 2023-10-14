Рынок ПК в III квартале 2023 года стал лучше, а у Apple падение более чем на 23%Время покупать
Согласно отчетам IDC, Gartner и Canalys за третий квартал 2023 г., мировой рынок ПК демонстрирует признаки улучшения ситуации: снижение объемов поставок замедляется. Хотя рынок все еще сокращается на 7%-9%, по общему мнению авторов этих отчетов, долгосрочный спад, возможно, близок к завершению. У Apple, однако, все не так «радужно».
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Неожиданностью в этих данных стало значительное падение поставок ПК компании Apple. В зависимости от отчета, показатели Apple снизились от 23% до 29%. Единственной компанией, продемонстрировавшей аналогичное двузначное сокращение, стала Asus, у которой снижение составило от 10,7% до 11,5%.
Напротив, HP оказалась единственной компанией с положительными результатами, продемонстрировав рост от 6,4% до 6,5%, по данным IDC, Gartner и Canalys. Аналитики полагают, что предстоящий сезон праздничных покупок может способствовать дальнейшему росту рынка ПК и, возможно, ознаменовать окончание затянувшегося спада.
Микако Китагава, директор-аналитик Gartner, считает, что есть основания полагать, что падение рынка ПК достигло дна, что дает надежду на светлое будущее отрасли.