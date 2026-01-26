Рынок VR рухнул: продажи шлемов упали на 43%, Meta* сменила курс

Основные увольнения затронули проекты, связанные с VR-шлемами Quest* и виртуальной платформой Horizon Worlds*. Эти изменения выглядят особенно заметно, учитывая, что Meta* долгие годы была главным двигателем рынка VR. Теперь даже руководство признает, что рост VR оказался медленнее, чем ожидалось.

Разработчики и эксперты считают, что VR не исчезнет, но останется нишевым продуктом. По данным аналитиков IDC, в 2025 году поставки VR-шлемов уже снизились почти на 43%, тогда как рынок умных очков и других носимых устройств вырос более чем в два раза.

Однако VR находит применение в бизнесе — например, для обучения сотрудников. Даже дорогой шлем Apple Vision Pro оказался более востребован скорее у компаний, чем у обычных покупателей.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена