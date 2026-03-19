Ржавая вода в кранах: как посёлок под Солнечногорском избавился от лишнего железа

Опубликовано 19 марта 2026, 18:321 мин.
Ржавая вода в кранах: как посёлок под Солнечногорском избавился от лишнего железаВ поселке под Солнечногорском модернизировали станцию очистки воды
В поселке Смирновка под Солнечногорском завершились работы по реконструкции станции обезжелезивания воды, пишет 360.ru. Местные долгое время жаловались на качество воды — в ней было много примесей, особенно железа. Проблема крылась в устаревшем оборудовании.
Ремонт закончили 15 марта. После этого специалисты приступили к самому важному этапу — проверке качества. Они взяли пробы воды на разных этапах: сразу после очистки на станции, перед подачей в дома и уже непосредственно у жителей в кранах. Пробы отправили в лабораторию. Параллельно с анализами рабочие промывают трубы.
Воду под большим давлением сливают через пожарные рукава прямо в канализацию, чтобы грязь не попала на улицу. Также коммунальщики чистят трубы в подвалах многоквартирных домов.
В местной администрации подчеркнули, что на водозаборном узле полностью заменили фильтрующие материалы. Теперь вода должна соответствовать всем нормам.
Осталось дождаться официальных результатов лабораторных испытаний.