Ржавчина оказалась хорошей защитой от радиации в космосе

К такому выводу пришли учёные из Университета штата Северная Каролина. Их разработка с использованием ржавчины оказалась легче и дешевле материалов, которые применяются для защиты космических аппаратов от радиации сейчас.

Это, например, алюминий. Электронику в аппаратах заключают в специальные экранированные коробки, сделанные из него. Это позволяет продлить срок службы оборудования. Однако металлические конструкции имеют довольно большой вес, а при конструировании космических аппаратов важен каждый грамм.

Такие коробки учёные предложили заменить специальным конформным покрытием — тонкой плёнкой из полимера, смешанного с частицами оксида металла, или с ржавчиной.

Исследователи рассказали, что при низких энергиях порошок оксида металла уменьшает воздействие гамма-излучением в 300 раз, а нейтронным излучением — на 225%.