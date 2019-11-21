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РЖД назвала россиянина злоумышленником за поиск уязвимости в защите «Сапсана»
В компании говорят, что уязвимостей вообще нет
Недавно пользователь «Хабра» рассказал о том, как взломал Wi-Fi в «Сапсане» и получил доступ к информации обо всех пассажирах. В РЖД узнали об инциденте и дали довольно странный комментарий.
ТАСС сообщает, что компания провела проверку мультимедийной системы поезда «Сапсан» и не обнаружила никаких критических уязвимостей. При этом пользователь утверждал, что смог получить доступ к сервисам всего за 20 минут. В файловой системе «Сапсана» он нашёл базу данных с информацией обо всех пассажирах текущего и прошлых рейсов.
Представитель РЖД уверяет, что персональные данные в системе не хранятся.
«Почему удалось взломать? Наверное, потому, что злоумышленник», — подытожил собеседник.
Дорабатывать мультимедийный портал «Сапсанов» РЖД не намерена.