РЖД назвала россиянина злоумышленником за поиск уязвимости в защите «Сапсана»

ТАСС сообщает, что компания провела проверку мультимедийной системы поезда «Сапсан» и не обнаружила никаких критических уязвимостей. При этом пользователь утверждал, что смог получить доступ к сервисам всего за 20 минут. В файловой системе «Сапсана» он нашёл базу данных с информацией обо всех пассажирах текущего и прошлых рейсов.

Представитель РЖД уверяет, что персональные данные в системе не хранятся.

«Почему удалось взломать? Наверное, потому, что злоумышленник», — подытожил собеседник.

Дорабатывать мультимедийный портал «Сапсанов» РЖД не намерена.