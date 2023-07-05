РЖД подверглись «массированной хакерской атаке»

Кибератака привела к сбоям, что первоначально заметили пользователи, пытающиеся получить доступ к онлайн-сервисам РЖД, а вскоре проблему подтвердили в самой компании. РЖД не предоставила конкретной информации о характере атаки и возможном воздействии на данные пользователей.

РЖД заверили пассажиров, что продажа билетов «на месте» не затронута, и они прилагают все усилия для разрешения ситуации и восстановления нормальной работы.

На момент написания материала сайт все еще «лежал».