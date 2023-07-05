РЖД подверглись «массированной хакерской атаке»«Стараемся как можно быстрее их работу»
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) сообщило о «массированной хакерской атаке» на свои сервисы, а именно сайт и мобильное приложение. Компания заявила, что работает над скорейшим восстановлением их работоспособности. В настоящее время сайт недоступен, а мобильное приложение работает с перебоями, однако продажа билетов на вокзалах и в терминалах осуществляется в обычном режиме.
Фото: Скриншот Ferra.ru
Кибератака привела к сбоям, что первоначально заметили пользователи, пытающиеся получить доступ к онлайн-сервисам РЖД, а вскоре проблему подтвердили в самой компании. РЖД не предоставила конкретной информации о характере атаки и возможном воздействии на данные пользователей.
РЖД заверили пассажиров, что продажа билетов «на месте» не затронута, и они прилагают все усилия для разрешения ситуации и восстановления нормальной работы.
На момент написания материала сайт все еще «лежал».