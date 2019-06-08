Ferra

РЖД разрешит покупать на своём сайте билеты на европейские поезда

В Италии, Франции и Германии
Представители «Российских железных дорог» (РЖД) сообщили, что в скором времени на сайте и в мобильном приложении компании появится возможность бронировать билеты на итальянские, немецкие и французские поезда.

Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал директор по информационным технологиям РЖД. По его словам, компания позволит бронировать на своём сайте билеты на поезда европейских партнёров Trenitalia, Deutsche Bahn и SNCF. Эта услуга должна стать доступной для пассажиров уже в текущем году.

Сейчас на сайте компании можно приобрести билеты на поезда РЖД по направлениям: Варшава, Прага, Ницца, Берлин, Хельсинки, Таллин. В Берлин, например, идут поезда «Стриж», которые также используются на внутренних маршрутах.

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