С 2021 года пассажиры смогут летать в багажном отделении

Разрабатывать пассажирские модули Airbus помогает французская компания Safran. При их создании разработчики ориентировались на конструкцию бортовых модулей для летчиков и бортпроводников. Airbus обещает, что инновация позволит размещать в багажных отделениях детские игровые комнаты, спальные зоны и переговорные комнаты. Один грузовой отсек способен вместить до четырех модулей.

Устанавливать их можно будет как сразу при сборке самолетов, так и в уже рабочие воздушные судна.

Два года назад Airbus показала еще один концепт, позволяющий преобразовывать грузовые самолеты в пассажирские при помощи модулей. Из таких модулей можно сделать и обычные пассажирские места, и бар, и игровой отдел для детей, и спальный отсек.