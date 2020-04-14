С-400 отрепетировал защиту от удара вероятного противника

О том, что в Астраханской области прошли боевые пуски зенитных ракет систем С-400 «Триумф» пишет телеканал «Звезда», ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа.

Сообщается, что в рамках тактических учений подразделения зенитного ракетного полка совершили марш из Ленинградской области протяжённостью более двух тысяч километров. Затем они заступили на боевое дежурство в позиционном районе.

Во время учений расчёты С-400 отразили авиационную атаку условного противника: были уничтожены ракеты-мишени, которые имитировали вражеские средства воздушного нападения.

Телеканал «Звезда» напоминает, что в настоящее время на вооружении у России стоит 16 полков зенитных ракетных систем С-400.