С-400 "Триумф" в рамках совместных с Россией учениях был передан Беларуси

По данным Минобороны, “Триумф” перевели из состава сил ВВС и ПВО Восточного военного округа. В планах российских военнослужащих совершить марш на полигон в Брестской области, где они должны будут оборудовать и замаскировать свои позиции, вскоре после этого потребуется провести техническое обслуживание системы. После чего ЗРК заступит на боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

Сообщается о двух этапах проверки сил реагирования Союзного государства: на первом планируется провести передислокацию и создать на территории Белоруссии группировки войск, организовать охрану государственных и военных объектов, а также воздушной границы Союзного государства, проверить готовность дежурных сил ПВО к выполнению задач по прикрытию, он продлится до 9 февраля. Второй будет включать в себя совместные учения, где российские и белорусские военные отработают задачи по совместному пресечению внешней агрессии и борьбе с терроризмом, этот этап пройдет с 10 по 20 февраля.