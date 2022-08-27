С американского бомбардировщика запустили ракету, которая может «достать» до Сибири

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С американского бомбардировщика запустили ракету, которая может «достать» до СибириС американского бомбардировщика B-2 Spirit успешно запустили ракету, которая может «достать» до Сибири
В США впервые прошли успешные испытания перспективной ракеты AGM-158B JASSM-ER — Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range. По заявлениям военной компании Northrop Grumman, эта ракета способна «достать» до Сибири.
JASSM-ER — следующее поколение ракет AGM-158A JASSM дальностью 400 км; новые боеприпасы способны поразить цель на расстоянии до 980 км. Новые ракеты были запущены в рамках испытаний бомбардировщика B-2 Spirit.
В будущем самолёт получит новейший ракетный комплекс наведения для использования AGM-158B вместе с ядерной бомбой B61-12, а также улучшенную систему криптографической защиты для систем связи.
«JASSM-ER ещё больше повышает способность B-2 поражать любую цель в любом месте», — отмечено в пресс-релизе компании Northrop Grumman.