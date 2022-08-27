С американского бомбардировщика запустили ракету, которая может «достать» до Сибири

JASSM-ER — следующее поколение ракет AGM-158A JASSM дальностью 400 км; новые боеприпасы способны поразить цель на расстоянии до 980 км. Новые ракеты были запущены в рамках испытаний бомбардировщика B-2 Spirit.

В будущем самолёт получит новейший ракетный комплекс наведения для использования AGM-158B вместе с ядерной бомбой B61-12, а также улучшенную систему криптографической защиты для систем связи.

«JASSM-ER ещё больше повышает способность B-2 поражать любую цель в любом месте», — отмечено в пресс-релизе компании Northrop Grumman.