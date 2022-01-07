С чем столкнутся марсианские колонисты и при чем тут робот-пылесос

Предполагают, что размещать людей на Марсе придется в укрытых толстым слоем грунта убежищах. Причина — радиация. На Земле она в 72 раза слабее. Но, чтобы разместить базу в грунте, нужны готовые герметичные конструкции, что и вызывает проблемы, потому что пока что нет удобного способа для их создания. А кислород и азот на Марсе будет в сильном дефиците, поэтому нельзя допустить его утечек.

Чтобы наладить производство топлива — метана и кислорода — в марсианских условиях, нужно как минимум полдюжины человек. Много людей при первой посадке иметь тоже нежелательно: им понадобится слишком много еды, скафандров и всего необходимого.

Всплывали предложения по постройке жилищ роботами, однако не все так просто. Реальность заключается в том, что они способны лишь на выполнение заданных программистами алгоритмов, которые сбоят в любой ситуации с непредсказуемо меняющимися факторами среды. Достаточно вспомнить, что у нас до сих пор нет серийных роботов-пылесосов, которые могли бы подняться по лестнице.

Получается, что базу придется строить первой же экспедиции землян, а никак не роботам.

Илон Маск считает, что радиационная защита для астронавтов на Марсе вообще не нужна, а раз так, то не нужна и база: достаточно жить на борту Starship. Но и на этом не все. Живя на Марсе, людям также придется искать источники пропитания. Благо, советские исследования показали, что в герметичных условиях пшеница и водоросли с некоторым видами овощей чувствуют себя замечательно и даже дают урожай.