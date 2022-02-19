С дельфинами научились общаться. В этот раз с помощью музыки

Исследователи исполняли музыку на нескольких высокочастотных инструментах, включая флейту, пикколо и индийскую деревянную флейту, привлекая дельфинов к своему судну.

Одна из стай дельфинов приблизилась к судну спустя несколько минут после исполнения флейты. Дельфины, казалось, “естественным образом притягивались к источнику музыки” и даже реагировали на высокочастотное пение. Некоторые из дельфинов отвечали на музыку своими собственными звуками, которые были записаны на гидрофон (подводный микрофон).

Профессор Ким Кунио, руководитель Школы музыки при ANU, говорит: “*Звук проходит через воду совсем не так, как через воздух, особенно низкочастотный, но у дельфинов частоты очень высокие. Поэтому наличие флейты, пикколо и колоратурного голоса было очень важно, так как это одни из самых высокочастотных инструментов, которые у нас есть, и они намного выше нашей речи".

Исследователи отметили, что судя по поведению дельфинов, высокие частоты и особые интервальные расстояния между нотами, казалось, привлекали и возбуждали дельфинов

Исследователи планируют попытаться напрямую взаимодействовать с дельфинами с помощью подводных динамиков и гидрофонов, чтобы изучить, на какие типы звуков дельфины реагируют с наибольшей вероятностью, а также проверить, реагируют ли дельфины по-разному на подводные источники музыки и те, которые доносятся с поверхности.