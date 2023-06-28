С этим устройством вы будете делать идеальные фотографии молнии

Устройство может управляться через приложение для смартфона, позволяя пользователям регулировать светочувствительность для дневных и ночных съемок через Bluetooth.

Оно совместимо с широким спектром марок камер, включая Canon, Nikon и Sony.

Flex Bolt можно приобрести на Indiegogo за $109. Поставки обещают уже этим летом.