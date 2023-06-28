С этим устройством вы будете делать идеальные фотографии молнии

С этим устройством вы будете делать идеальные фотографии молнииРеакцию у него явно лучше вашей
Запечатлеть молнию на фотографиях может быть непростой задачей даже для опытных фотографов. Однако новый гаджет под названием Flex Bolt призван облегчить эту задачу.
Разработанный производителем фото- и видеооборудования MIOPS, «спусковой крючок» Flex Bolt предназначен специально для съемки ударов молнии. Он подключается к зеркальной фотокамере и спускает затвор за считанные миллисекунды, устраняя необходимость в догадках и определении времени.
Устройство может управляться через приложение для смартфона, позволяя пользователям регулировать светочувствительность для дневных и ночных съемок через Bluetooth.
Оно совместимо с широким спектром марок камер, включая Canon, Nikon и Sony.
Flex Bolt можно приобрести на Indiegogo за $109. Поставки обещают уже этим летом.