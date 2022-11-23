С этой "флешкой" вы начнете печатать быстрее

В прошлом году появилась клавиатура CharaChorder Lite, которая может использоваться как обычная клавиатура, то есть набор текста побуквенно. Однако при желании пользователи могут мгновенно вводить целые слова, нажимая одновременно три или четыре клавиши. Разные слова генерируются с помощью различных комбинаций клавиш. Эти комбинации называются аккордами. Пользователи могут создавать свои собственные аккорды, если тысячи вариантов, включенных в библиотеку CharaChorder, недостаточно.

Но если вам нужна эта “фича”, но при этом вы не хотите расставаться со своей клавиатурой, CharaChorder X – для вас.