С этой "флешкой" вы начнете печатать быстрее

С этой "флешкой" вы начнете печатать быстрееПо крайней мере так уверяют разработчики
Компания CharaChorder представила переходник-”фелшку”, которая с помощью так называемых горячих клавиш поможет вам печатать быстрее. Называется она CharaChorder X.
В прошлом году появилась клавиатура CharaChorder Lite, которая может использоваться как обычная клавиатура, то есть набор текста побуквенно. Однако при желании пользователи могут мгновенно вводить целые слова, нажимая одновременно три или четыре клавиши. Разные слова генерируются с помощью различных комбинаций клавиш. Эти комбинации называются аккордами. Пользователи могут создавать свои собственные аккорды, если тысячи вариантов, включенных в библиотеку CharaChorder, недостаточно.
Но если вам нужна эта “фича”, но при этом вы не хотите расставаться со своей клавиатурой, CharaChorder X – для вас.
Это устройство, на которое сейчас собирается финансирование через Kickstarter, имеет форму USB-флешки. К ней подключается шнур клавиатуры пользователя, а она – к порту клавиатуры компьютера. Никакого специального программного обеспечения не требуется, и, как сообщается, устройство работает на любом компьютере или мобильном устройстве под управлением операционных систем Windows, Mac, Android, iOS или Linux. Во встроенной памяти устройства может храниться более 65 000 аккордов.