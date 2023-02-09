С этой технологией для оценки здоровья не придется носить большие устройства

С этой технологией для оценки здоровья не придется носить большие устройстваНо предстоит еще много работы
Представьте себе устройство, которое могло бы выявить хронические заболевания на ранней стадии, такие как рак или диабет, и при этом оно было бы максимально портативным и не громоздким. Так, группа ученых создала ультрамягкий материал, напоминающий кожу для использования в разработке носимого на коже биоэлектронного устройства.
Фото: University of Missouri-Columbia
Теоретически, это будущее устройство сможет одновременно отслеживать несколько жизненно важных показателей, таких как кровяное давление, электрическая активность сердца и увлажнение кожи.
"Наша общая цель - помочь улучшить долгосрочную биосовместимость и долговременную точность носимой биоэлектроники путем инновации этого фундаментального пористого материала, который обладает многими новыми свойствами", - сказал один из авторов работы.
Изготовленный из композита жидкого металла и эластомера, материал отличается мягкими, как кожа, свойствами. Он ультрамягкий и ультрарастяжимый, поэтому, когда устройство надевается на тело человека, оно будет механически неощутимо для пользователя.
Его встроенные антибактериальные и противовирусные свойства также могут помочь предотвратить образование вредных патогенов на поверхности кожи под устройством во время длительного использования.