С этой технологией для оценки здоровья не придется носить большие устройства

Теоретически, это будущее устройство сможет одновременно отслеживать несколько жизненно важных показателей, таких как кровяное давление, электрическая активность сердца и увлажнение кожи.

"Наша общая цель - помочь улучшить долгосрочную биосовместимость и долговременную точность носимой биоэлектроники путем инновации этого фундаментального пористого материала, который обладает многими новыми свойствами", - сказал один из авторов работы.

Изготовленный из композита жидкого металла и эластомера, материал отличается мягкими, как кожа, свойствами. Он ультрамягкий и ультрарастяжимый, поэтому, когда устройство надевается на тело человека, оно будет механически неощутимо для пользователя.

Его встроенные антибактериальные и противовирусные свойства также могут помочь предотвратить образование вредных патогенов на поверхности кожи под устройством во время длительного использования.