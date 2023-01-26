С фермы похитили овцу-мутанта

Скузи родилась с деформированными чертами лица: у нее только один глаз и сильно искривленный рот.

Ее хозяйка предполагает, что Скузи могли украсть из-за ее причудливых черт.

“Она была одной из четырех родившихся ягнят, но единственной с обезображенным лицом … она никогда не хотела быть с другими овцами и просто ходила за мной по ферме … она очень маленькая, потому что не может есть много, так как у нее искривлен рот”, – заявила хозяйка Скузи.

Она считает, что, возможно, кто-то увидел ее, пожалел и взял к себе, не зная, что она была любимым животным, либо кто-то “украл ее из-за ее внешности и решил, что из нее получится забавное домашнее животное".